 Sorpreso con una pistola illegale in casa, arrestato 51enne di Brolo

Sorpreso con una pistola illegale in casa, arrestato 51enne di Brolo

Redazione

Sorpreso con una pistola illegale in casa, arrestato 51enne di Brolo

mercoledì 04 Marzo 2026 - 17:24

I carabinieri hanno rinvenuto una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa, completa di caricatore con 11 cartucce

BROLO – I carabinieri della Compagnia di Patti hanno arrestato un 51enne di Brolo, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di arma clandestina. Da qualche tempo i carabinieri tenevano sotto controllo l’uomo poiché sospettato di essere in possesso di armi di dubbia provenienza. 

Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata oggi, in un garage nella disponibilità dell’indagato, i carabinieri hanno trovato una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa, completa di caricatore con 11 cartucce. L’arma è stata scovata all’interno di una piccola scatola accatastata tra varie cianfrusaglie.

L’arma è stata sequestrata e sarà inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi volte a chiarire l’eventuale utilizzo in precedenti azioni delittuose. Il 51enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del rito direttissimo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
Meteo: l’anticiclone inizia a scricchiolare, da venerdì qualche pioggia e polvere desertica
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED