Sorpreso con una pistola illegale in casa, arrestato 51enne di Brolo

BROLO – I carabinieri della Compagnia di Patti hanno arrestato un 51enne di Brolo, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di arma clandestina. Da qualche tempo i carabinieri tenevano sotto controllo l’uomo poiché sospettato di essere in possesso di armi di dubbia provenienza.

Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata oggi, in un garage nella disponibilità dell’indagato, i carabinieri hanno trovato una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa, completa di caricatore con 11 cartucce. L’arma è stata scovata all’interno di una piccola scatola accatastata tra varie cianfrusaglie.

L’arma è stata sequestrata e sarà inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi volte a chiarire l’eventuale utilizzo in precedenti azioni delittuose. Il 51enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del rito direttissimo.