S. Teresa. Al via la tredicesima edizione dei Concerti del Santuario

Quattro appuntamenti, ad ingresso libero, con la partecipazione di grandi eccellenze del concertismo nazionale ed internazionale

S. TERESA – Si terrà dal 15 marzo al 17 maggio la tredicesima edizione dei “Concerti al Santuario”, stagione concertistica organizzata dall’Associazione Amici della Musica “Libera Accademia Musicale” nel Santuario del Carmine di S. Teresa di Riva.

Un interessante calendario di quattro appuntamenti con la partecipazione di grandi eccellenze del concertismo nazionale ed internazionale ad ingresso libero, che offrirà la possibilità a tutto il comprensorio, di poter apprezzare realtà artistiche presenti soltanto su palcoscenici di grandi teatri e sale da concerto.

Domenica 15 marzo alle ore 19.00 l’evento inaugurale, “The Legend of 1900” – Ennio Morricone Tribute – La leggenda del pianista sull’oceano, uno spettacolo sul capolavoro del regista Giuseppe Tornatore, con Giuseppe Gullotta al pianoforte, Pasquale Faucitano al violino, Pierluigi Marotta al violoncello e la voce recitante di Carlo Aurelio Colico.

Domenica 12 Aprile sarà la volta dell’organista Svetlana Berejnaya, poliedrica artista russa, apprezzata per le sue esecuzioni che spaziano dal repertorio barocco al romanticismo tedesco.

Domenica 26 aprile il duo formato da Davide Alogna al violino e Giulio Tampalini alla chitarra, formazione che ormai da anni è ospite dei più importanti enti concertistici internazionali.

Domenica 17 maggio alle ore 20.00 spazio ai giovani talenti siciliani col quartetto di clarinetti Clarifour formato da Francesco Manuli, Antonio Santoro, Giuseppe Ossino e Simone Bongiorno, allievi ed ex allievi del Conservatorio “A. Corelli” di Messina.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Amici della Musica “Libera Accademia Musicale” presieduta dal maestro Franco Galeano, con il contributo dell’Amministrazione Comunale di Santa Teresa di Riva, dell’Assessorato Regionale al Turismo Sport e Spettacolo e la collaborazione dell’Arcipretura di Santa Teresa di Riva.