 Sorpreso mentre cede una dose di hashish, in manette 31enne di Terme Vigliatore

Sorpreso mentre cede una dose di hashish, in manette 31enne di Terme Vigliatore

Redazione

Sorpreso mentre cede una dose di hashish, in manette 31enne di Terme Vigliatore

giovedì 09 Aprile 2026 - 16:57

Dopo il fermo, i carabinieri hanno rinvenuto a casa del giovane altri 200 grammi di hashish e una soma di oltre 1000 euro, ritenuta provento dell’attività illecita

TERME VIGLIATORE – Nella serata di ieri, a Terme Vigliatore, i carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato un 31enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad operare sono stati i carabinieri di Terme Vigliatore e della sezione Radiomobile di Barcellona Pozzo di Gotto, i quali – nell’ambito di un servizio antidroga – hanno bloccato l’uomo mentre cedeva una dose di hashish a un altro soggetto.

La successiva perquisizione eseguita presso l’abitazione del fermato ha poi consentito ai militari di documentare una presunta attività di spaccio da parte dello stesso, considerato che sono stati rinvenuti e sequestrati circa 200 grammi di hashish già suddivisi in dosi, materiale vario utilizzato verosimilmente per il confezionamento, nonché una somma di oltre 1000 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Alla luce di quanto emerso, il 31enne è stato quindi arrestato e ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre lo stupefacente sarà consegnato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio. Invece, l’acquirente della sostanza è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Messina quale assuntore di stupefacenti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Diagnosi e cura dei tumori del polmone: viaggio nella Chirurgia Toracica del Papardo VIDEO
Indaimo: “Una casa per gli artisti a Messina” VIDEO
La Pasqua 2026 tra le guerre e il bisogno di pace, lavoro e giustizia sociale
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED