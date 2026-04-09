Sorpreso mentre cede una dose di hashish, in manette 31enne di Terme Vigliatore

Dopo il fermo, i carabinieri hanno rinvenuto a casa del giovane altri 200 grammi di hashish e una soma di oltre 1000 euro, ritenuta provento dell’attività illecita

TERME VIGLIATORE – Nella serata di ieri, a Terme Vigliatore, i carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato un 31enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad operare sono stati i carabinieri di Terme Vigliatore e della sezione Radiomobile di Barcellona Pozzo di Gotto, i quali – nell’ambito di un servizio antidroga – hanno bloccato l’uomo mentre cedeva una dose di hashish a un altro soggetto.

La successiva perquisizione eseguita presso l’abitazione del fermato ha poi consentito ai militari di documentare una presunta attività di spaccio da parte dello stesso, considerato che sono stati rinvenuti e sequestrati circa 200 grammi di hashish già suddivisi in dosi, materiale vario utilizzato verosimilmente per il confezionamento, nonché una somma di oltre 1000 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Alla luce di quanto emerso, il 31enne è stato quindi arrestato e ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre lo stupefacente sarà consegnato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio. Invece, l’acquirente della sostanza è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Messina quale assuntore di stupefacenti.