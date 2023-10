A Sorrento la prossima del Messina, aperta la prevendita per i tifosi ospiti - Tempostretto

Sfida in programma domenica alle ore 14 sul sintetico del "Viviani" a Potenza. I precedenti e le ultime uscite fanno ben sperare

MESSINA – Dopo l’uscita dalla Coppa Italia testa subito al campionato per il Messina, contro il Sorrento una sfida in cui nessuna delle due squadre si risparmierà. Calcio d’inizio alle ore 14 all stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, un manto erboso sintetico e quindi per l’occasione il Messina completerà la rifinitura sabato mattina al Marullo prima della partenza.

Per mister Modica la buona notizia dal “Massimino” di Catania è di aver fatto esordire Domenico Franco e sulla via del completo recupero c’è anche Giunta, seconda buona notizia è che oltre al terzo portiere Di Bella tutti e gli altri 24 calciatori del Messina in questa stagione hanno giocato almeno uno spezzone di partita. Gruppo quasi al completo dunque, e sarà importante esserlo in questo ottobre che si presenta ricco di sfide. In questa imminente non ci sarà sicuramente Vincenzo Polito nel Messina, espulso nel finale con l’Avellino.

L’avversario Sorrento

Il Sorrento neo promosso, nella passata stagione ha vinto il girone G di Serie D, è una delle quattro squadre del girone C di Lega Pro ancora a secco di vittorie insieme a Casertana, Monopoli, Monterosi Tuscia. In campionato arriva dall’1-1 di Picerno, mentre nel turno preliminare di Coppa Italia qualche giorno fa ha subito un pokerissimo (5-0) dal Foggia. In quell’occasione anche i rossoneri campani hanno schierato le seconde linee e quindi i giocatori più giovani.

Nell’undici ideale di Vincenzo Maiuri un 4-3-3 con Marcone tra i pali, Todisco, Blondett, Fusco e Loreto a comporre la linea difensiva. Cuccurullo, De Francesco e Vitale in mediana e nel tridente offensivo Badje, Ravasio e Scala. Questa almeno la formazione titolare nell’ultima di campionato che ha pareggiato a Picerno.

I precedenti tra le due squadre, guardando solo ai risultati tra i professionisti, vedono il Messina avanti 2-0. Si tratta dell’andata e del ritorno del campionato 2013/2014 quando i biancoscudati si imposero 1-3 all’andata in trasferta e di misura per 1-0 in casa al ritorno. Arbitro dell’incontro di domenica 8 ottobre Francesco D’Eusania di Faenza, supportato da Francesco Collu di Oristano e Pio Carlo Cataneo di Foggia, quarto ufficiale Giuseppe Lascaro di Matera.

Prevendita per gli ospiti

La società Sorrento ha comunicato che aperta, fino a sabato alle ore 19, la prevendita per gli ospiti. Prezzo unico tribuna centrale e settore ospiti di 15€ a cui sommare i diritti di prevendita. Si potranno acquistare i tagliandi su Go2.it o in alternativa presso “Il Botteghino” di viale della Libertà, punto vendita autorizzato a Messina.

Queste le indicazioni per i tifosi del Messina per raggiungere l’impianto: uscita obbligatoria Potenza Centro, proseguire per ponte Musumeci e poi viale Marconi, via Nazario Sauro ed infine via Viviani. La società ospitante invita a prendere visione del modello di prevenzione sul proprio sito ufficiale.