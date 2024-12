“SorrisInCorsia”, tanti regali per i bambini ricoverati al Policlinico di Messina

Evento organizzato dal "Fagottino Solidale" di Santa Teresa di Riva

“SorrisInCorsia” è una giornata di animazione benefica e solidale per i piccoli degenti dei reparti pediatrici del Policlinico di Messina. E’ stata organizzata dal “Fagottino Solidale”, gruppo di volontariato sorto a Santa Teresa di Riva e poi distribuitosi in tutta la costa Orientale Jonica, da sempre vicino ai bisogni reali di coloro che versano in difficoltà.

I volontari del Fagottino Solidale sono giunti anche quest’anno nei reparti pediatrici dell’ospedale universitario messinese, con un festante gruppo di volontari. Nelle passate edizioni si era riscontrato l’interesse dei bimbi nei valori delle “divise” e, di conseguenza, gli organizzatori sono venuti accompagnati da militari dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, una rappresentanza del Sodalizio Spontaneo dei Fratelli del 1º corso A.M. “Esempio” dell’Esercito, e della Protezione Civile del gruppo E.R.A Città d’Antillo & Val d’Agrò. Ai bimbi, ai genitori, alle famiglie presenti sono andati il calore dei volontari e la generosità di tantissimi privati e gruppi, che hanno mantenuto i sacchi dei Babbi Natale sempre colmi di regali infiocchettati. Infine i pandorini di rito offerti dai commercianti partner del Fagottino. Ci sono stati sorrisi, abbracci, e anche qualche lacrima, come da prassi. Una vera festa sotto le note natalizie di Ciaramella+Chitarra dei simpatici Ciccio & Ivan e dalle movenze di Minni di Disney.

Il personale sanitario del Policlinico di Messina e i genitori sono rimasti entusiasti dell’atmosfera che si è creata attorno ai piccoli ricoverati, e per i quali la responsabile del “Fagottino”, Veronica Diniz, e i collaboratori, lavorano alacremente affinché ci siano altre occasioni ove a vincere deve essere sempre il cuore. “Una goccia di amore in un mare di dolore, non lo spegne. Ma senza, di quella goccia, se ne sentirebbe il bisogno”.