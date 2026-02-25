 Sottomarino attraversa lo Stretto di Messina

Sottomarino attraversa lo Stretto di Messina

Redazione

Sottomarino attraversa lo Stretto di Messina

mercoledì 25 Febbraio 2026 - 15:26

Classe U12 della Marina militare, è passato stamattina sotto il controllo della Guardia di Messina

MESSINA – Il sottomarino classe U-212 della Marina militare ha attraversato stamattina lo Stretto di Messina. A vigilare, come di consueto, la Guardia costiera di Messina. A segnalarlo e fotografarlo un lettore, Salvatore Sauta: “Ho immortalato un sottomarino in transito in superficie. Un’immagine sempre carica di fascino che spicca tra il consueto traffico di traghetti e navi cariche. La curiosità è che, proprio in questi giorni, se non sbaglio, lo Stretto è al centro dell’esercitazione Nat Dynamic Manta 2026. Il che rende questo scatto non solo bello da vedere ma anche molto attuale”.

