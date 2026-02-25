 Amministrative. Faraone propone candidature di due donne: Musolino a Messina e Lala ad Agrigento

Redazione

mercoledì 25 Febbraio 2026 - 14:00

Le parole del vicepresidente di Italia Viva-Casa Riformista

“Noi continuiamo a pensare che sia necessario allargare la coalizione di centrosinistra, coinvolgendo tutte le energie civiche disponibili, senza preclusioni ideologiche e senza veti incrociati”. Lo dice Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva-Casa Riformista.

“Queste elezioni si vincono con alleanze larghe, ma anche con candidature autorevoli e di rottura, capaci di parlare oltre i confini tradizionali delle forze riformiste e progressiste. Per Messina chiederemo un confronto serio nella coalizione su un nome autorevole e profondamente radicato nella città come Dafne Musolino: senatrice, donna di esperienza, forte, coraggiosa, competente, con una presenza costante sul territorio e la capacità di intercettare un consenso ampio. Per Agrigento proponiamo un’altra donna, Roberta Lala, che in questi anni si è distinta per battaglie nette e coerenti contro una pessima amministrazione, incapace persino di valorizzare fino in fondo il progetto Agrigento Capitale e oggi riproposta con la candidatura del ‘dinosauro’ Calogero Sodano. A volte ritornano. Mettiamo sul tavolo due donne per guidare due città importanti. Adesso serve una scelta rapida. E soprattutto serve che prevalga la voglia di vincere, non quella di limitarsi a partecipare”, conclude.

2 commenti

  1. Giovanni 25 Febbraio 2026 14:32

    Ha tradito i messinesi per andare con Renzi!

    2
    0
    Rispondi
  2. Franco Fabiano 25 Febbraio 2026 14:37

    Intanto Faraone chi? Qualcuna dica a questo signore che la Musolino, visti i suoi trascorsi e la provenienza… a Messina non la voteranno neanche i familiari!

    2
    0
    Rispondi

