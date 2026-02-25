Voragine alla scuola di Badiazza, “obiettivo riaprire ad aprile”

L'amministrazione comunale fa il punto

Dopo la messa in sicurezza dell’area interessata dalla voragine, già avviate le procedure di affidamento del servizio.

“E’ stata immediatamente messa in sicurezza l’area interessata dalla voragine mediante la realizzazione di una recinzione dello spazio con pannelli di cantiere in acciaio zincato opportunamente zavorrati”. Alla scuola di Badiazza si è creata una voragine e si sono rese necessarie verifiche geognostiche per la messa in sicurezza dell’area.

L’amministrazione comunale spiega che “le procedure di affidamento del servizio sono già state avviate. Poi si provvederà ad interdire l’area interessata dai lavori, con l’obiettivo di restituire la struttura all’uso scolastico presumibilmente entro il prossimo mese di aprile”.