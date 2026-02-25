 Voragine alla scuola di Badiazza, "obiettivo riaprire ad aprile"

Voragine alla scuola di Badiazza, “obiettivo riaprire ad aprile”

Marco Ipsale

Voragine alla scuola di Badiazza, “obiettivo riaprire ad aprile”

mercoledì 25 Febbraio 2026 - 15:00

L'amministrazione comunale fa il punto

Dopo la messa in sicurezza dell’area interessata dalla voragine, già avviate le procedure di affidamento del servizio.

“E’ stata immediatamente messa in sicurezza l’area interessata dalla voragine mediante la realizzazione di una recinzione dello spazio con pannelli di cantiere in acciaio zincato opportunamente zavorrati”. Alla scuola di Badiazza si è creata una voragine e si sono rese necessarie verifiche geognostiche per la messa in sicurezza dell’area.

L’amministrazione comunale spiega che “le procedure di affidamento del servizio sono già state avviate. Poi si provvederà ad interdire l’area interessata dai lavori, con l’obiettivo di restituire la struttura all’uso scolastico presumibilmente entro il prossimo mese di aprile”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

LCS Arredamenti a Messina. Mobili per valorizzare la vostra casa
Meteo, alta pressione e giornate primaverili ma da marzo arriverà un cambiamento
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED