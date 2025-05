Sovracup, “ho difficoltà a prenotare una visita medica a Messina”

La segnalazione di una cittadina. I primi giorni di maggio abbiamo fatto delle prove e funzionava a fasi alterne

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275 di una cittadina messinese: “Più e più volte provo a fare delle prenotazioni tramite l’app Sovracup e di continuo la risposta è che al momento il Cup non risponde. Nel momento in cui si cerca di prenotare, dall’app Sovracup, quindi tramite smartphone, compare la scritta che al momento non c’è linea per connettersi. E, quando si cerca di entrare dal portatile, dopo che inserisco il numero della ricetta e i dati anagrafici, appare la scritta che il Cup non ha fornito alcuna disponibilità né al Policlinico, né al Papardo, né in altri ambulatori”.

Si tratta di una seconda segnalazione sull’argomento. I primi giorni di maggio abbiamo fatto delle prove e abbiamo constatato che il sistema funziona in modo altalenante. A volte sì; in certi giorni no. E abbiamo segnalato il problema al direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì.