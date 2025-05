Sovracup, “non riesco a prenotare una visita medica a Messina”

La segnalazione di un cittadino. Abbiamo avvertito il direttore generale dell'Asp Cuccì

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Non riesco a prenotare una visita medica a Messina con il Sovracup. Il sistema dedicato alla prenotazione delle visite specialistiche e degli esami diagnostici in Sicilia. Nessuna risposta. Il sistema non dice che non ci sono appuntamenti disponibili, bensì che i vari Cup (Centro unico prenotazioni) non rispondono o non rispondono entro i tempi previsti. Le stesse due ricette, in area Catania, consentono di prenotare senza problemi, anche con date vicine. Io penso che in area Messina il sistema informatico non funzioni, perché non è possibile che nessuno dei Cup risponda mai, e in altre province sì”.

Dopo la segnalazione, abbiamo fatto delle prove e abbiamo constatato che funziona in modo altalenante. A volte sì; in certi giorni no. E abbiamo segnalato il problema al direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì.