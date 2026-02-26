Sp 15, verifiche sul ponte di Passo Aranciara: disposto il senso unico alternato

Provvedimento in vigore dal 3 al 6 marzo 2026, dalle 7 alle 18

La strada provinciale 15 di Passo Aranciara, nel territorio di Antillo, sarà interessata nei prossimi giorni da una serie di verifiche tecniche programmate sul ponte omonimo, un intervento mirato a consolidare l’infrastruttura e a garantire standard di sicurezza sempre più elevati lungo uno dei collegamenti più utilizzati tra l’entroterra jonico e la costa.

La Città Metropolitana di Messina ha disposto l’istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, nel tratto compreso tra il km 1+600 e il km 1+900, in vigore dal 3 al 6 marzo 2026 nella fascia oraria 7:00–18:00.

Le attività riguarderanno indagini tecniche necessarie a definire con precisione gli interventi di consolidamento dell’opera e a predisporre la successiva fase esecutiva.