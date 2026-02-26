Messina. La campagna elettorale di Scurria parte dalla Piazzetta Ovale

Il candidato sindaco del centrodestra sabato mattina nel parco urbano di Camaro Sant'Antonio: "La scelta di un'area di risanamento non è un caso"
MESSINA – Il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Marcello Scurria avvierà la campagna elettorale per le elezioni amministrative sabato 28 febbraio. L’appuntamento con i giornalisti, aperto ai cittadini, è alle 10,30 nella riqualificata Piazzetta Ovale del parco urbano di Camaro Sant’Antonio, di fronte alla chiesa di San Paolo Apostolo.
“Non è un caso – dichiara Scurria – la scelta di un’area di risanamento per avviare questo importante percorso”. All’incontro pubblico saranno presenti i rappresentanti di tutte le forze politiche che compongono la coalizione: Fratelli D’Italia, Forza Italia, Lega, Dc, Udc, Noi Moderati, Grande Sicilia Mpa, Rete Civica Partecipazione.