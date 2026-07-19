 Sp 45 a Massa San Nicola, "urge un intervento sulla fognatura"

Sp 45 a Massa San Nicola, “urge un intervento sulla fognatura”

Redazione

Sp 45 a Massa San Nicola, “urge un intervento sulla fognatura”

domenica 19 Luglio 2026 - 09:41

Messina. Il consigliere della VII Municipalità Previti invoca un'azione immediata

MESSINA – “Sulla strada provinciale 45 a Massa San Nicola urge un intervento sulla fognatura”. A sollevare il problema, sorto alcuni giorni fa, il consigliere della VII Municipalità Santi Previti.

“Sono stato contattato da diversi residenti che mi hanno riferito di aver segnalato il problema con largo anticipo, proprio per evitare disagi in vista della festa patronale di Massa San Giovanni, prevista per oggi. E io stesso ho segnalato l’emergenza. Le istituzioni hanno il dovere di intervenire quando vengono segnalate situazioni che riguardano l’igiene pubblica, la sicurezza e il decoro del territorio”, sottolinea il consigliere.

E ancora: “Chiedo agli uffici competenti di provvedere con la massima urgenza alla risoluzione del problema, evitando ulteriori disagi alla comunità e ai numerosi fedeli che prenderanno parte ai festeggiamenti patronali. Non intendo fermarmi finché questa situazione non sarà definitivamente risolta”.

Abbiamo segnalato il disagio all’Amam.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Gli incidenti stradali a Messina: i troppi morti di una guerra non dichiarata
“Le 7 Giare”, farmacista modenese diventa imprenditrice turistica a Messina VIDEO
Screen Talk, l’Odissea di Nolan al The Screen Cinemas di Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED