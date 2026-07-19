Sp 45 a Massa San Nicola, “urge un intervento sulla fognatura”

Messina. Il consigliere della VII Municipalità Previti invoca un'azione immediata

MESSINA – “Sulla strada provinciale 45 a Massa San Nicola urge un intervento sulla fognatura”. A sollevare il problema, sorto alcuni giorni fa, il consigliere della VII Municipalità Santi Previti.

“Sono stato contattato da diversi residenti che mi hanno riferito di aver segnalato il problema con largo anticipo, proprio per evitare disagi in vista della festa patronale di Massa San Giovanni, prevista per oggi. E io stesso ho segnalato l’emergenza. Le istituzioni hanno il dovere di intervenire quando vengono segnalate situazioni che riguardano l’igiene pubblica, la sicurezza e il decoro del territorio”, sottolinea il consigliere.

E ancora: “Chiedo agli uffici competenti di provvedere con la massima urgenza alla risoluzione del problema, evitando ulteriori disagi alla comunità e ai numerosi fedeli che prenderanno parte ai festeggiamenti patronali. Non intendo fermarmi finché questa situazione non sarà definitivamente risolta”.

Abbiamo segnalato il disagio all’Amam.