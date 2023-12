Spacciava in motorino per le vie del centro di Taormina: 42enne arrestata dai carabinieri - Tempostretto

E' stata trovata con indosso nove dosi di marijuana pronte per la cessione

TAORMINA – I carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, una 42enne taorminese, presunta responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Nel corso di un servizio antidroga, i militari della stazione di Taormina hanno notato la donna che, in sella ad un ciclomotore, girovagava con fare guardingo per le vie del centro storico di Taormina. Subito fermata e sottoposta ad un controllo di polizia, l’indagata è stata trovata con indosso nove dosi di marijuana pronte per la cessione. Una volta completati i controlli sul posto, ritenendo possibile che la donna potesse detenere altra droga in casa, i carabinieri hanno pertanto proceduto anche alla perquisizione del suo domicilio, all’esito della quale hanno trovato ulteriori 100 grammi della medesima sostanza stupefacente, suddivisa in 50 dosi. La droga è stata sequestrata ed inviata ai Carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio che ne hanno accertato la purezza.



La 42enne è stata arrestata e, all’esito dell’udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Messina, nel convalidare l’arresto operato dai carabinieri, ha disposto a suo carico la misura dell’obbligo di firma presso i carabinieri di Taormina.