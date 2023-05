Spade, scudi, archi e giochi da tavolo: Messina si prepara agli Stretto Games - Tempostretto

L'evento organizzato da Stretto Crea è giunto alla sesta edizione ed è in programma il 28 maggio

MESSINA – Gli Stretto Games sono ormai alle porte. L’evento organizzato da Stretto Crea, associazione che da anni si occupa dell’iniziativa, è giunto alla sesta edizione e si terrà domenica 28 maggio, dalle 10.30 alle 20.30 al Palacultura. A raccontare di cosa si tratta e cosa c’è da aspettarsi, tra cosplay, giochi da tavolo, personaggi dei fumetti e delle serie tv, e tanto medioevo, sono stati Giuseppe Mulfari e Roberto Laganà Vinci, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione, invitati dal presidente Raimondo Mortelliti a parlare degli Stretto Games in quinta commissione consiliare.

L’evento è gratis e sarà molto articolato

“L’evento è totalmente gratuito – spiega Mulfari – e vuole essere una versione beta di ciò che vogliamo proporre nei prossimi due anni. Tutto sarà basato principalmente su giochi da tavolo e sul gioco di ruolo dal vivo: ci saranno posti in cui sedersi e giocare. Ci saranno anche giochi medioevali, spada e scudo, tiro con l’arco. Vorremmo far confluire tutti questi eventi nel MessinaCon del 2 e 3 settembre, coinvolgendo tutte le generazioni. E ci saranno anche i cosplayer di Semaluma, che poche settimane fa hanno riempito Villa Dante”.

“I prossimi progetti? – Prosegue poi Laganà Vinci – Intanto completare gli eventi fino al 2 e 3 settembre. Ma soprattutto arricchire ulteriormente il calendario in modo da dare alla città un’attività nuova ogni settimana. Si tratta di un settore in crescita e siamo certi che lo sarà anche qui”. Messina può ripetere i modelli di EtnaComics e Lucca Comics? “Sì – risponde Mulfari – ma col sostegno di tutti, dai cittadini alle istituzioni. Noi ci stiamo provando e per noi essere alla sesta edizione non è da poco. L’ideale sarebbe avere una struttura come la fiera per ospitarci. Vogliamo partire intanto dal coinvolgimento di tutta la città. Il 30 giugno inviteremo intanto David Lloyd, fumettista di V per Vendetta per citare la sua opera più famosa, e con lui parleremo dell’evoluzione del fumetto e ci sarà un firma copie”.

