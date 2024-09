“Spazi italiani”, presentato a Taormina il coworking di Poste Italiane

Il nuovo spazio di piazza Sant'Antonio scelto fra i 250 in tutta Italia del progetto "Polis"

TAORMINA – L’edificio di piazza Sant’Antonio Abate a Taormina, sede dell’ufficio postale di Taormina centro, ha ospitato la presentazione di “Spazi per l’Italia”, un’area di lavoro condivisa dedicata ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti. Alla presenza del sindaco Cateno De Luca, di una rappresentanza di cittadini e imprenditori, di associazioni di categoria e imprese locali, i rappresentanti di Poste Italiane hanno illustrato il nuovo spazio scelto dall’azienda fra i 250 in tutta Italia nell’ambito del progetto “Polis” per dare vita “alla più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi”.

L’area lavoro di piazza Sant’Antonio Abate

L’area interessata dispone di quattro uffici privati con due postazioni, un ufficio privato con quattro postazioni, due aree open space/sale riunioni, una da quattro e una da sei sei postazioni, oltre a un’area break e una terrazza. L’offerta commerciale di “Spazi per l’Italia” include tutti i servizi, fra cui arredi, connessione internet wi-fi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti.

De Luca: “Dimostrata capacità di attrarre investimenti”

“La scelta di Taormina come sede per uno degli spazi di lavoro condivisi del progetto “Spazi per l’Italia” – ha sottolineano il sindaco De Luca – rappresenta un riconoscimento del potenziale della nostra città e del suo tessuto economico. Questa iniziativa non solo offre un’opportunità concreta per aziende e professionisti, ma rafforza la nostra capacità di attrarre investimenti e talenti, promuovendo un ambiente lavorativo moderno e accessibile. È un segnale importante di attenzione da parte di Poste Italiane verso il nostro territorio, che ci consente di creare un luogo di aggregazione per imprenditori, professionisti e cittadini”.

Sacchetti (Poste Italiane): “Sarà un punto di riferimento per l’imprenditoria locale”

“Ospitare “Spazi per l’Italia” al termine di un rinnovamento realizzato grazie al progetto Polis vuol dire far diventare la sede di piazza Sant’Antonio Abate 1 un punto di riferimento per tutti i cittadini e l’imprenditoria locale – ha dichiarato la responsabile Immobiliare di Poste Italiane Roberta Sacchetti – “Spazi per l’Italia” è disponibile per tutte le categorie con condizioni vantaggiose, flessibili e personalizzate: una scelta funzionale in cui avere il proprio ufficio autonomo e al tempo stesso interagire con altre persone, rendendola la scelta giusta per tutti”.