“Spazio pubblico resiliente”, a che punto è il progetto di Puli-amo Messina

A Camaro la riqualificazione della piazza sta per essere completata. A Giostra avviato il dialogo con gli abitanti. Poi toccherà Tremestieri

MESSINA – Il budget di 70mila euro proveniente dal bando regionali vinto nei mesi scorsi, oltre a una compartecipazione del Comune di Messina, permetterà a Puli-amo Messina di riqualificati tre zone della città. Si tratta del progetto Spazio Pubblico Resiliente, di cui si è molto parlato nella seconda metà del 2024, avviato nell’ottobre scorso e che sta già raccogliendo i propri frutti.

L’associazione ha fatto il punto in quinta commissione consiliare (presieduta da Raimondo Mortelliti) e ha spiegato che a Camaro Superiore, il primo dei tre villaggi coinvolti, la riqualificazione della piazzetta sarà completata entro poche settimane. Poi toccherà a Giostra e a Tremestieri.

L’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata è stata la prima a parlare: “Uno dei progetti che condividiamo con le associazioni giovanili è Spazio Pubblico Resiliente con Puli-amo Messina. Crediamo fermamente nella democrazia partecipata, perché bisogno creare una partecipazione attiva di tutti ma anche creare, attraverso tavoli e sinergie iastituite con dialogo e ascolto, la possibilità di trasformare spazi di città. Come amministrazione abbiamo piacere quando abbiamo opportunità nel coinvolgere o farci coinvolgere in iniziative simili, che abbracciano i cittadini e ripensano gli spazi da vivere quotidianamente”.

Christian Mangano, di Puli-amo Messina, ha poi spiegato: “Abbiamo iniziato questo progetto a ottobre ed è bello poter condividere questi piccoli sogni con le istituzioni. Puli-amo Messina compirà 10 anni di storia e per noi è un vanto portare avanti questo progetto finanziato dalla Regione con 70mila euro. Camaro, Giostra e Tremestieri sono gli spazi interessati ma non si tratta solo di riqualificazione, pulizia e arredo urbano. Ci interessa la fase partecipativa, coinvolgere la gente del posto. A Camaro abbiamo parlato con gli abitanti per farci indicare quali spazi potessero essere riqualificati e ci è stata indicata una piazzetta a Camaro Superiore, dove vengono fatti sostare per 3 giorni in estate Mata e Grifone. Abbiamo cercato di capire insieme alla gente cosa inserire come arredo urbano, coinvolgendo abitanti, parrocchia, Municipalità. La necessità emersa è stata di una riqualificazione con più verde possibile, ma anche panchine, tavoli, qualcosa che potesse rendere la piazza un luogo dove stanziare e socializzare. Stiamo lavorando lì da 4 mesi, a Natale abbiamo messo un albero di limoni e nessuno lo ha mai vandalizzato. Questo perché si crea senso di appartenenza con questi luoghi quando si coinvolgono gli abitanti stessi. Ora stiamo disegnando degli arredi con maestranze locali per valorizzare le potenzialità e gli artigiani del territorio. In poche settimane finiremo a Camaro e dopo passeremo a Giostra, dove stiamo già dialogando con realtà locali, e poi a Tremestieri. Ci vuole tempo”.

Sulle tempistiche Mangano ha affermato: “Gli abitanti di questi quartieri spesso percepiscono l’essere in periferia e per questo spesso sono titubanti. Hanno bisogno subito di risposte e lo abbiamo fatto pulendo, sistemando piante e abbellimenti natalizi, ma il progetto ovviamente prevede una riqualificazione ancora più netta e che speriamo di completare entro l’anno. Il nostro impegno è di concludere tutte e tre le esperienze entro il 30 settembre. La priorità della Regione è anche che tutti i fondi vengano spesi entro l’anno e che i progetti vengano completati”.