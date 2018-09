Taormina. Una ragazza per il Cinema, vince la Sicilia. Più fasce alla Sardegna

TAORMINA. E’ siciliana, la nuova Ragazza per il Cinema 2018, Naomi Moschitta, 17 anni, da Catania, con il numero 93. “Sono emozionata, ma felicissima, dedico questa vittoria ai miei genitori, che mi hanno aiutato in questa avventura – ha affermato a caldo la nuova Miss - un grosso abbraccio a tutte le altre ragazze che ho conosciuto. Ci avevo provato nel 2014, era andata male. Dopo 4 anni ho voluto riprovare, il mio obiettivo era vincere…ho vinto. E’ stata un’esperienza che non dimenticherò. Amo il mondo dello spettacolo, mi piacerebbe intraprendere una carriera come attrice, oppure conduttrice, anche se la mia specialità è l’imitazione”.

Seconda classificata, Iris Mulas, 15 anni dalla Sardegna, al terzo posto Serena Caredda, 15 anni dalla Sardegna. Angela Etiope, campana, eletta nel 2017, dopo un anno ricco di esperienze artistiche straordinarie, lascia la corona alla nuova eletta della regione Sicilia.

La carovana “Una Ragazza per il Cinema”, ha attraversato, in lungo e in largo, l’Italia, “illuminandola di bellezza”, in compagnia di attori, produttori, registi, giornalisti, musicisti, cantanti e personaggi vari del mondo della cultura e dello spettacolo. Le ragazze, hanno avuto il privilegio, di sfilare, per la finale, in uno dei luoghi più belli, il Teatro Antico di Taormina.

Definire la bellezza, in tutte le sue infinite sfaccettature, è quasi impossibile ma, un dato è assolutamente inconfutabile: la bellezza è qualcosa che genera piacere in chi la possiede e in chi la osserva. Da sempre le donne hanno desiderato essere belle, ma di certo, mai come oggi. La bellezza siciliana, insomma, è tornata a splendere, come il sole dell’Isola, che oltre ai canoni estetici coniuga, moda, arte e spettacolo.

Metti assieme una squadra di seri professionisti, vestiti di prestigiosi brand italiani, sponsor di alto livello, un pool di straordinari fotografi, cameraman, parrucchieri e truccatori, artisti nazionali, service audio e luci, una regia intelligente e snella e, soprattutto, l’entusiasmo dei giovani PatronAntonio Lo Presti e Daniela Eramo, ed ecco svelata la ricetta, per un concorso di bellezza e talento, una manifestazione di alta moda, ed uno spettacolo coinvolgente ed emozionante.

Hanno valutato le ragazze, una giuria di esperti: l’attrice e docente di dizione Fioretta Mari, ilMaestro impareggiabile nell’arte del “make-up” Pablo Gil Cagnè, il ballerino coreografo, Leon e il direttore dell’Agenzia ”The One Model”, re della moda Franco Battaglia.

Le aspiranti modelle, tutte motivate, affermano: “si partecipa con la speranza di essere notate da qualche importante addetto ai lavori ed avere dunque la possibilità di cominciare a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo”. Così come è successo a Giusy Buscemi, incoronata e vincitrice nel 2010, a Giulia Todaro eletta nel 2014, ad Alessia Debandi, piemontese, eletta nel 2016, solo per citarne alcune, sono diventate, qualche anno dopo, affermate attrici di fiction e protagoniste al cinema.

Nella stessa serata sono state assegnate altre fasce: Ragazza Moda vinta dalla n. 92 Nicol Angelozzi, al secondo posto la n. 93 Iris Mulas, al terzo posto la n. 84 Maria Pogrebniak; Ragazza Centro Messeguè, la n. 18 Mila Coccia; Ragazza Jean Klebert la n. 23 Naomi Moschitta; Ragazza Gil Cagnè, la n. 93 Iris Mulas; Ragazza Regione Siciliana Turismo la n. 61 Noa Planas; Ragazza Nuxe la n. 75 Danika Russo; Ragazza VideoBank la n. 64 Karola Guglielmino; Ragazza Nuovo la n. 79 Erica Geni Maccarrone; Ragazza Nuovo TV la n. 84 Maria Pogrebniak; Ragazza Miss delle Miss la Rausy Giancarè; Ragazza Wella la n. 23 Naomi Moschitta; Ragazza Agromonte la n. 51 Debora Ottone; Ragazza Guess la n. 79 Erica Geni Maccarrone. La Borsa di studio Actors Planet di Rossella Izzo è stata assegnata alla vincitrice Naomi Moschitta.

“Una Ragazza Per il Cinema, per aspiranti modelle – afferma il PatronNazionale Antonio Lo Presti - si differenzia da ogni altro Concorso, perché non punta alla ricerca esclusiva della bellezza femminile, ma tende ad individuare attraverso le numerose selezioni, elementi nuovi dotati di talento, personalità e dalle precise caratteristiche professionali per essere proposte nel Mondo dello Spettacolo, della Moda, del Cinema, della Pubblicità e della Televisione”.

“Il nostro evento – aggiunge l’altro Patron Nazionale Daniela Eramo- è il primo concorso nel suo settoreche offre realmente alle concorrenti opportunità di crescita professionale nei vari settori dello spettacolo. Grazie alle collaborazioni strette in ogni ambito del mondo dello spettacolo.”

La bellezza ha sposato, ancora una volta, il talento, per la Finale Nazionale di “Una Ragazza per il Cinema”. Novantasei modelle, provenienti da tutta Italia, hanno sfilato in uno dei luoghi più belli, il Teatro Antico di Taormina.

Tanto spettacolo al Teatro Antico, che ha fatto da cornice all’evento: Bianca Atzei, Fioretta Mari, Leon Cino (ballerino coreografo), Uccio De Santis, Pietro Adragna (3 volte campione del mondo di fisarmonica), Franco Battaglia (direttore dell’Agenzia ”The One Model”,re della moda), Pablo Gil Cagnè (il visagista delle star). La serata è stata condotta da Jonathan Kashanian, Anna Falchi.

Al Teatro Antico, è’ stata una vera parata di stelle, alcune (le ragazze in passerella) anche nascenti. L’elenco delle fasce si chiude con: ragazza Kea Atelier Chiara Gulizia da Catania; ragazza simpatia Serena Caredda 15 anni dalla Sardegna; ragazza in gambe Giusy Scuderi, 17 anni da Catania; ragazza Sorriso Mila Coccia 17 anni Lazio.

Per la fotogenia, prima classificata Gaia Gangi 18 anni Catania, seconda classificata Noa Planas 16 anni Marche, terza classificata Arianna Roselli 21 anni Piemonte.

Ragazza PVK Emanuele Persolja, 15 anni Messina; ragazza Sorelle Salerno Mila Coccia 17 anni Lazio; ragazza Blu Ice Maria Pogrebniak 19 anni Campania; ragazza Spettacolo Angelica Fonderico 21 anni Campania; ragazza Talento Iris Mulas 15 anni Sardegna. Premiate anche Desirè D’Agata di Catania con il Globus Award “Una Ragazza per il Cinema” e Selena Russo di Domodossola,ragazza Sanbenedetto.