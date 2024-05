Taormina. Pass falsi per i clienti di una struttura ricettiva, denunciato il responsabile

La scoperta degli agenti della Polizia locale durante un controllo

TAORMINA – Pass auto falsi al servizio dei clienti di una struttura ricettiva del centro storico. È quanto hanno accertato gli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Daniele Lo Presti, durante un’operazione di controllo del territorio. I pass poi risultati contraffatti erano esposti sul cruscotto di due veicoli appartenenti a ospiti di una struttura ricettiva nel centro storico. In particolare, si trattava di pass per consentire la sosta gratuita ai residenti, che però non erano stati emessi dal Comune di Taormina.

Gli agenti, dopo aver scansionato i codici Qr tramite un dispositivo tascabile, hanno confermato la falsificazione dei documenti. Successive indagini hanno rivelato che il gestore della struttura ricettiva aveva creato i pass falsi per consentire ai propri clienti di parcheggiare le auto (prese a noleggio) in zone riservate ai residenti. I pass contraffatti sono stati sequestrati e la persona responsabile è stata deferita alla procura della Repubblica per il reato di falsificazione di materiale, come previsto dall’articolo 482 del codice penale.