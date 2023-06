Spiaggia mia quanto mi costi? Meno in Sicilia - Tempostretto

Crescono i prezzi dei lidi in tutta Italia ma in Sicilia sdraio e ombrellone costano meno anche della Puglia. Il report di Federconsumatori

Con l’inflazione galoppante anche l’estate 2023 si prospetta cara per le famiglie italiane. Ma c’è una buona notizia per quelle siciliane e per i turisti che decideranno di trascorrerla nell’Isola: le nostre spiagge aumentano, ma costano comunque meno di quelle del resto d’Italia, persino della “concorrente” Puglia.

I lidi costano l’11% i più

Lo sostiene Federconsumatori Sicilia, che ha messo in rete il monitoraggio dei prezzi dei lidi e spiagge attrezzate. I costi nel 2023 in media nazionale, crescono dell’11% rispetto a quelli del 2022. La Sicilia segue questo trend, ma resta ancora un posto abbastanza economico dove fare le vacanze estive, spiega appunto la sigla dei consumatori. Pur essendo una delle mete più gettonate è anche uno dei posti dove gli abbonamenti e i singoli servizi costano di meno. Per la maggior parte dei servizi, quindi, la Sicilia è in media più economica del 30-60% rispetto alla media nazionale. Numeri ancor più favorevoli se confrontati con quelli di una Regione turisticamente “concorrente”, cioè la Puglia.

I prezzi dei lidi, quanto costano sdraio, ombrelloni e abbonamenti

In Sicilia un ombrellone costa in media 6 euro, una sdraio 5,33 euro, un lettino 6.50 euro, mentre l’abbonamento giornaliero 23 euro. Infine il mensile arriva a 381, 33 euro e lo stagionale 945,33.

Questi, invece, i prezzi medi nazionali: l’ombrellone costa 12,70 euro, 8,54 la sdraio, il pedalò 10,26 euro mentre gli abbonamenti partono da 32 euro (giornaliero), 718 euro (mensile) e 2.121,43 l’intera stagione.

In Puglia infine l’ombrellone costa 17,37 euro, la sdraio: 9,67 euro, un lettino 11.50 euro mentre l’abbonamento giornaliero arriva a 50,67 euro, 1.230,03 euro il mensile, ben 3.093,19 euro quello stagionale.

Spiagge siciliane costano metà della Puglia

L’affitto di un pedalò, quindi, in Sicilia costa la metà rispetto alla Puglia e un abbonamento stagionale costa un terzo. “Rispetto ad altre Regioni costiere italiane – commenta il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – la Sicilia resta ancora accessibile ad un pubblico abbastanza vasto. Certamente, però, sono finiti i tempi in cui con 20 euro una famiglia andava in spiaggia attrezzata per un giorno intero”.

Il monitoraggio dei prezzi dei lidi

Per ogni Regione con stabilimenti balneari (Lazio, Toscana, Liguria, Sicilia, Sardegna, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna e Veneto) sono stati rilevati i prezzi medi di tre-cinque zone turistiche, per poi fare una media regionale ed una nazionale. In Sicilia sono stati rilevati i prezzi nelle spiagge del palermitano, del catanese e del trapanese.

La nota dolente delle concessioni balneari

Federconsumatori, oltre a monitorare i prezzi delle spiagge, tiene d’occhio anche l’azione del Governo regionale, impegnato nella mappatura delle coste siciliane al fine di stabilire il numero e l’estensione delle concessioni da mettere a gara l’anno prossimo, così come previsto dalla direttiva europea 2006/123/CE (la cosiddetta direttiva Bolkestein).

“Questo è un tema delicatissimo e che va affrontato in modo serissimo – afferma Alfio La Rosa – perché in ballo non c’è solo lo sviluppo del turismo, ma anche la tutela dell’ambiente e dei fragili ecosistemi costieri. Chiediamo ufficialmente che la Regione affronti questa fase così importante senza chiudersi nelle stanze del palazzo: i contributi delle associazioni dei balneari, di quelle ambientaliste e di quelle di tutela dei consumatori, come Federconsumatori Sicilia, sarebbero utilissimi per raggiungere velocemente la quadra evitando tanto le speculazioni, quanto le sterili polemiche. Il turismo ci vuole – conclude La Rosa – ma non può essere selvaggio”.