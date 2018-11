Città al buio. Il Comune: "Ancora 10 giorni per risolvere tutto"

MESSINA - L'appalto è stato avviato con la consegna in via d'urgenza lo scorso 18 ottobre ma solo da oggi è operativo. Per questo, da quasi un mese, diverse zone della città sono rimaste al buio. Solo ora sono state completate le procedure di assunzione delle maestranze, a seguito di trattativa sindacale, dedicate alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.

"Con questi inserimenti - si legge in una nota del Servizio di pubblica illuminazione comunale - si disporrà di una adeguata forza lavoro segnatamente dedicata alle atttività manutentiva, e con la quale si conta di superare l'attuale fase in circa 10 giorni".

Sabato sera si è incendiata una plafoniera in via Garibaldi. "Alcuni corpi illuminanti sono vecchi - prosegue la nota - in alcuni casi anche di oltre trent'anni. L'appalto per il rinnovo è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese composto da A2A, Acsm Agam e Di Bella Costruzioni". Si tratta di ben 19mila 800 punti luce, quindi serve "un periodo di approvvigionamento dei corpi illuminati che sostituiranno quelli in atto in esercizio".