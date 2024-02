Sporcizia in via Uruguay e in via Brasile: interviene MessinaServizi

Per una città sempre pulita tutti devono contribuire: le stituzioni che devono garantire i servizi e i cittadini che devono evitare di sporcare Sabato scorso abbiamo pubblicato una segnalazione WhatsApp al numero 366.8726275 che evidenziava una situazione di sporcizia in alcuni marciapiedi di via Uruguay e via Brasile. Abbiamo subito interessato del disagio la presidente di MessinaServizi, Maria Grazia Interdonato, che ha mantenuto l’impegno di affrontare e risolvere il problema. In effetti la lettrice che ha inviato la segnalazione ci informa oggi, lunedì 26 febbraio, che “stamattina ci sono due operatori che stanno spazzando”. Nel ringraziare vivamente, la segnalatrice si auspica che “non sia un caso isolato ma che avvenga frequentemente.” Facciamo nostra la speranza della lettrice nell’obiettivo condiviso di vedere una città sempre pulita sia al centro che in periferia. Naturalmente per ottenere questo risultato serve il coinvolgimento di tutti: le istituzioni che devono predisporre i servizi e i cittadini che devono evitare di sporcare.