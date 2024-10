Sport e cultura al Castello di Milazzo, con il “Volley S3”

Il Castello di Milazzo ospiterà un evento dedicato allo sport, con il coinvolgimento di diversi piccoli atleti della categoria S3

MILAZZO – Tutto pronto per “Volley S3 al Castello”. L’appuntamento porterà tra le mura della cittadella fortificata diversi giovani atleti, impegnati in attività sportive per promuovere tanto lo sport quanto la cultura. L’obiettivo, infatti, è quello di far riscoprire i luoghi della propria città.

L’evento si terrà dalle 10.00 alle 13.00 di domenica 3 novembre e rientra nel programma di diffusione sociale e sportiva del Comitato Territoriale Fipav Messina. L’ingresso al Castello di Milazzo sarà gratuito, come ogni prima domenica del mese.

L’assessore allo sport, Antonio Nicosia, ha sottolineato che l’iniziativa “offrirà ai giovani partecipanti una mattinata all’insegna del divertimento e dello sport, permettendo loro di riscoprire i luoghi pubblici della propria città attraverso il gioco e l’attività fisica”.

Entusiasta il presidente del comitato territoriale Fipav Messina, Alessandro Zurro, che ha dichiarato: «La collaborazione con le amministrazioni locali è fondamentale per poter realizzare eventi come questo, che porterà lo sport in contesti unici e suggestivi, come il castello di Milazzo. Grazie a questa sinergia possiamo raggiungere sempre più persone, in particolare i giovani, facendo crescere il nostro movimento e allo stesso tempo valorizzando il patrimonio culturale e ambientale del nostro territorio».