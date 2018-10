Anche per la Stagione 2018/2019 al CUS UniMe il settore sport invernali

Rinnovata l’affiliazione alla Federazione Italiana Sport Invernali, il CUS UniMe conferma anche per la stagione sportiva da poco iniziata l’impegno nel settore della neve, orientato alle attività di sci alpino, sci nordico e snowboard, coordinate dal responsabile del settore Lillo Pellizzotto.

Le prime attività previste in calendario si svolgeranno presso il PalaFitness della Cittadella Sportiva Universitaria già dalla metà di ottobre, con il tesseramento alla FISI e la partenza dei corsi di presciistica propedeutici alla futura attività agonistiche ed amatoriale realizzata in montagna, prevista già da Gennaio (in dipendenza dalle condizioni di innevamento) presso gli Impianti di Etna Nord - Linguaglossa. Tutte le informazioni ufficiali sull’attività sciistica del CUS UniMe sono disponibili sul sito www.cusunime.it

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}

p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545; min-height: 14.0px}

span.s1 {color: #e4af0a}