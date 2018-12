Il Cus Unime ha ospitato gli eventi conclusivi di canottaggio

Nel fine settimana appena concluso, presso il Palazzetto dello Sport della Cittadella Universitaria, ospiti del Cus Unime, alla presenza dei ragazzi del direttivo Panathlon Junior, del Vice Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Andrea Vitale, dell’Assessore allo Sport del Comune di Messina, Giuseppe Scattareggia, di alcuni consiglieri del Comitato regionale, del Presidente della Canottieri Thalatta Silverio Magno, del consigliere della Canottieri Thàlatta, Antonio Bottari, del Delegato allo Sport dell’Università degli Studi di Messina, Daniele Bruschetta e del Presidente del CUS Unime, Antonino Micali, si sono svolti i due eventi conclusivi della stagione 2018: il Campionato Siciliano Indoor e la 19a Staffetta di Natale.



Alle due manifestazioni hanno partecipato 13 società siciliane per un totale di oltre 400 atleti/gara: 179 al campionato e 264 alla staffetta. Nella prima parte della mattinata si è disputato il campionato Siciliano Indoor con l’assegnazione di 28 Titoli e successivamente la 19a Staffetta di Natale. Un contributo importante è stato fornito dai numerosi ragazzi che a titolo totalmente gratuito si sono spesi con assoluta generosità per la riuscita dell’evento.



Durante la manifestazione sono stati premiati alcuni campioni della stagione 2018 tra cui le campionesse del mondo Giorgia e Serena Lo Bue (Palermo SC), i campioni italiani in doppio Ragazzi Lo Bue Francesco e Sciara Walter (Palermo SC), il tre volte campione italiano Massimo Salemme (Thàlatta SC) ed il Campione Italiano Pollaci Fabrizio (Telimar). E’ stato assegnato inoltre un premio come ospite d’onore a Sebastiano Galofaro, Campione del Mondo 2017, per aver dato prestigio alla manifestazione con la sua presenza.



La Manifestazione è stata resa ancora più piacevole dalle note musicali della bravissima cantante Annalisa Di Stefano, che ha cantato un brano di Whitney Houston. Al termine grande festa per tutti i presenti con lancio di gadget e rinfresco a base di panettone. Appuntamento al prossimo anno per una nuova sfida.