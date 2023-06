"Spreco d'acqua a Briga Superiore" - Tempostretto

Un lettore sostiene che "nonostante le sollecitazioni alle istituzioni tutto tace". L'Amam: "L'intervento il 5 giugno"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “E all’improvviso comparve una nuova fontanella a Briga Superiore, un bel gioco d’acqua da fare invidia a fontane famose che si trovano in Spagna. Si ride per non piangere, si avvicina l’estate, sicuramente si rischia di razionare l’acqua potabile e a Briga Superiore si sperpera il prezioso liquido. La fuoriuscita dell’acqua ha creato una enorme buca nella sede stradale. Sono stati avvisati il presidente della prima Municipalità, l’Amam e tutto tace e l’acqua si sperpera”.

Aggiunge il lettore: “Preciso che la settimana scorsa, dopo varie segnalazioni, era stata riparata nello stesso punto la rottura del tubo e dopo pochi giorni di nuovo si è ripresentata la perdita di acqua. Ma consiglieri di quartiere, presidente, vertici Amam, o risolvete i problemi oppure è il caso che vi dimettiate. Penso in particolare alle responsabilità, in questo caso, dell’Amam. Poi fanno pagare una bolletta salata, includendo anche il recupero di somme dal 2020 ad oggi”.

Conclude il lettore: “Questa domenica mattina metteremo la musica, almeno lo zampillo sarà a ritmo musicale”.

L’Amam: “Stiamo intervenendo”

Da parte sua, raggiunta da Tempostretto, la presidente di Amam, Loredana Bonasera, rassicura che l’intervento verrà effettuato lunedì 5 giugno.