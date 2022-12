Srr, il nuovo presidente è il sindaco di S. Teresa di Riva Danilo Lo Giudice - Tempostretto

Subentra alla senatrice Dafne Musolino. La nomina annunciata dal sindaco della Città metropolitana di Messina Federico Basile

MESSINA – La Srr (la società che si occupa di regolamentazione dei rifiuti), ha un nuovo presidente. E’ il sindaco di S. Teresa di Riva ed ex deputato regionale, Danilo Lo Giudice. Subentra alla senatrice ed ex assessora al Comune di Messina Dafne Musolino, dimessasi in seguito all’elezione al Senato della Repubblica. A dare l’annuncio della nomina è stato il sindaco della Città metropolitana, Federico Basile. “Lo Giudice – ha detto – continuerà con il consueto impegno e la consueta professionalità l’eccellente lavoro che è stato svolto sinora”. Basile ha poi ringraziato la senatrice Musolino “per quanto fatto in Srr durante questi anni. In bocca al lupo per un proficuo lavoro a Danilo Lo Giudice, che raccoglie un testimone importante nel delicato comparto dei rifiuti”.