Ss 113 dir, da lunedì i lavori a San Saba: 30 giorni per il senso unico alternato

A spiegarlo è stato l'assessore Caminiti in sesta commissione: "Il doppio senso dopo altri 30-45 giorni, salvo ritardi"

MESSINA – Sulla Ss 113 dir è stato aperto un passaggio pedonale che sarà chiuso da lunedì, quando l’Anas inizierà i lavori dei micropali e per le opere di protezione della strada che porteranno all’apertura della strada a senso unico alternato “a 30 giorni”.

Lunedì via ai lavori, poi 30 giorni per il senso unico alternato

L’assessore Caminiti ha ribadito due volte come si opererà in queste settimane: “Da lunedì prossimo molto probabilmente ci sarà la ditta dell’Anas in cantiere. Inizieranno a sistemare il torrente Mella per poter accedere ai luoghi di intervento e dovrebbero iniziare la realizzazione di micropali nella zona in frana, poco prima del torrente. Oggi è stata una viabilità pedonale che sarà chiusa con l’avvio degli interventi. Gli interventi sulla statale dovrebbero durare circa 15 giorni. Poi ci saranno altre opere a protezione della strada: si arriva a 30 giorni. A 30 giorni è stato previsto il senso alternato. Stiamo aspettando la relazione tecnica dell’Anas, ma questo è emerso. Come già visto sui luoghi non credo ci siano altre alternative per un altro collegamento da realizzare prima di questo intervento”.

Caminiti: “Per il doppio senso altri 30-45 giorni”

Poco prima lo stesso Caminiti ha spiegato anche che dopo l’apertura del senso unico alternato servirà altro tempo per il doppio senso. Ha parlato di una tempistica che andrà “dai 30 ai 45 giorni”. L’assessore ha anche spiegato che “Anas stava già preparando un progetto per la messa in sicurezza dell’infrastrutture del ponte Mella. Stanno redigendo questi progetti per la sicurezza dei ponti e questo era tra quelli”. Quando si faranno questi interventi servirà una “pista alternativa” per permettere la viabilità ai cittadini e nel sopralluogo di ieri è stata trovata un’area che potrebbe essere utilizzata.

Minutoli: “Evacuati? No, sono stati soltanto allontanati”

L’assessore Minutoli, in commissione insieme a Caminiti, ha parlato anche degli abitanti: “Persone evacuate non ce ne sono state, ma allontanate precauzionalmente dai Vigili del Fuoco al momento dell’intervento sì. Ma non a ponte Mella, perché lì abbiamo fornito assistenza all’unico cittadino colpito dal materiale detritico, che è arrivato nel suo giardino. A San Saba, al km 25,500 c’è stato uno scivolamento da monte a valle e abbiamo già fatto i sopralluoghi per la rimozione dei detriti all’interno anche delle parti private ma non ci sono evacuati. Gli abitanti sono stati fatti allontanare per permettere la messa in sicurezza. La situazione è abbastanza sotto controllo, stiamo intervenendo nel più breve tempo possibile per mitigare i disagi. Per quanto riguarda Atm e le navette, gli orari saranno dalle 6 del mattino circa in poi e con orari abbastanza frequenti”.