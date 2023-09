SS Milazzo, il presidente Mauro Versaci: "Spero che i tifosi ci supporteranno" (VIDEO) - Tempostretto

Il Milazzo prepara l'esordio in campionato nella trasferta di Modica. Ufficiali quattro nuovi innesti. Il presidente Versaci: "Spero che i tifosi ci supporteranno"

MILAZZO – Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Messana, il Milazzo del presidente Mauro Versaci prepara l’esordio in campionato di domenica 10 settembre. La formazione mamertina sarà ospite del Modica con gara che si disputerà sul terreno del “Vincenzo Barone”; fischio d’inizio fissato alle ore 15:30.

Intanto, la società mamertina ha ufficializzato quattro nuovi innesti che andranno a rimpolpare un organico già di tutto rispetto e pronto a recitare un ruolo fastidioso per ciascuna rivale. Si tratta degli attaccanti Jacopo Errante e Luigi Munafò, del difensore Andrea Accordino e del centrocampista Benjamin Giunta.

Il difensore Andrea Accordino

Quattro nuovi innesti per mister Venuto

Errante, classe 2004, proviene dal Torregrotta. In passato ha militato anche nelle giovanili nell’ACR Messina. Munafò, classe 2005, ha giocato con l’ASD Fabrizio Miccoli ma ha indossato anche la maglia del Fiorenzuola fra Allievi Nazionali e Primavera. Entrambi hanno già esordito in Coppa Italia Eccellenza contro la Messana e saranno del tecnico per il primo turno di campionato. Gli ultimi sono invece due giovanissimi classe 2006. Accordino, ha trascorsi nel Comprensorio del Tindari, mentre Giunta, nell’ultima stagione, ha militato nel Gifra ma, in passato, ha anche vestito le maglie di Nuova Rinascita e Academy Barcellona.

Il centrocampista Benjamin Giunta

L’attaccante Jacopo Errante

Cambio di denominazione e un nuovo presidente

Ma la recente storia societaria ci racconta anche un cambio di denominazione del club, come nuovo è anche il massimo dirigente che rappresenterà i diversi soci e guiderà il Milazzo verso un futuro che, si spera, possa vedere i colori rossoblù nuovamente protagonisti nel calcio di rilevanza nazionale. Parliamo del presidente Mauro Versaci: “Quest’anno abbiamo voluto puntare su tanti volti calciatori nuovi, ma locali; giovani milazzesi con senso di appartenenza e l’orgoglio di vestire la maglia pesante del Milazzo. Ci servivano elementi con tanta voglia di dimostrare il loro valore”. Il neo-presidente non risparmia una nota polemica: “Non ci siamo voluti piegare al gioco di procuratori di atleti che lo scorso anno grazie a noi si sono messi in vista; ci aspettavamo un minimo di riconoscenza. Questo ha creato una posizione di attrito con i nostri tifosi. Abbiamo voluto dare un segnale a tutti in tal senso”.

Un società con tanto entusiasmo e nuovi soci per una piazza che conosce il calcio che conta e che vorrebbe a breve in altre categorie: “Siamo sempre aperti a chi vuole darci supporto. Abbiamo ricevuto tante attestazioni di stima con disponibilità a sponsorizzarci. Siamo contenti di aver ricreato quell’entusiasmo che la piazza merita. E’ un contesto di peso che ha voglia di ritornare dove conta. Se ci sarà l’ingresso di nuovi soci ce lo dirà il tempo. Attualmente, abbiamo la stabilità per poter disputare un’annata tranquilla con l’obiettivo di divertirci. Non abbiamo voluto aprire nessuna campagna abbonamenti; proseguiremo domenica dopo domenica con il supporto dei nostri tifosi, cercando di dare un segnale di stabilità all’ambiente”.

Mauro Versaci, presidente della SS Milazzo

Stefano Oliva, il ricordo dello storico team manager

Il presidente Versaci si emoziona ancora al ricordo di Stefano Oliva, storico team manager del club mamertino, recentemente scomparso: “E’ nel nostro cuore. Era una persona splendida, sempre presente; per lui c’è un pensiero e ricordo particolare. Se n’è andato quando non ci aspettavamo una simile perdita. Ci disse che aveva qualche problemino e che sarebbe ritornato a breve. E invece poi se n’è andato senza averlo potuto salutare. Questo è quello che fa più male. Rimarrà sempre con noi. Ci guarderà da lassù giocare, dandoci il suo supporto”. Un pensiero anche ad altre figure che non ci sono più; Ernesto Dall’Oglio, preparatore dei portieri, e Marco Salmeri, giovane atleta cui è intitolato il campo sportivo: “Siamo orgogliosi di ricordare la memoria di queste persone. Anche per loro vogliamo dare continuità e rendere orgogliosi i nostri tifosi”. Proprio a quest’ultimi sono rivolte le ultime parole del presidente: “Spero che, già dalle prime uscite, saranno presenti a supportarci. Sono splendidi e lo scorso anno non ci hanno mai abbandonato sia in casa che in trasferta ed in qualunque condizione climatica. Sono sicuro che continueranno su questa scia”.

L’attaccante Luigi Munafò

