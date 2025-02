Ss114, fine lavori ad aprile per il ponte Nisi. Per l’Agrò ci vorrà ancora più di un anno

L'esito dei sopralluoghi con gli amministratori e il direttore regionale di Anas, Raffaele Celia

S. TERESA. Ottobre 2026 per il ponte Agrò; aprile 2025 per il ponte Nisi. Sono le date di fine lavori emerse al termine dei sopralluoghi a cui hanno preso parte gli amministratori del comprensorio ionico, il direttore regionale di Anas, Raffaele Celia, e i rappresentanti delle imprese che stanno eseguendo i lavori di demolizione e ricostruzione dei due ponti sulla Ss114: la “Sposato Costruzioni Srl” di Acri (Cosenza), per il ponte Nisi, e la “Cosedil Spa” di Santa Venerina (Catania), per il ponte Agrò.

I sopralluoghi sono stati voluti dal sindaco di Furci, Matteo Francilia, esponente della Lega e presidente dell’Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani. “Ringrazio l’ing. Celia – ha dichiarato Francilia – per l’impegno assunto nel seguire passo passo l’iter dei lavori che si stanno eseguendo per fare in modo che al più presto si possa tornare alla normalità sulla SS114, da troppi anni letteralmente paralizzata per la ricostruzione di questi ponti”.

I partecipanti al sopralluogo sul ponte Fiumedinisi

Al termine dei sopralluoghi nei cantieri, effettuati alla presenza degli amministratori dei comuni territorialmente coinvolti, è stato annunciato che per quanto riguarda il torrente Agrò, tra S. Teresa e S. Alessio, il completamento dei lavori, con l’apertura della strada e del ponte, è prevista a ottobre 2026. Ci vorrà ancora dunque parecchio tempo. Quasi al traguardo, invece, sono i lavori di ricostruzione del ponte Nisi, tra Nizza e Alì Terme. I lavori dovrebbero essere ultimati a fine aprile. In entrambi i casi ci sarà poco da festeggiare. Si tratta di interventi che in termini di tempi di realizzazione rappresentano, come nel caso simbolo della galleria sulla A18 a Letojanni, esempi in negativo.

I ponti Nisi e Agrò, sulla Statale 114, sono ormai chiusi da sei anni e mezzo per consentire i lavori di demolizione e ricostruzione. Tempi biblici che stanno comportando gravi disagi per i cittadini della riviera jonica, costretti ad utilizzare le due passerelle provvisorie realizzate sul greto dei torrenti. Collegamenti, per altro, sempre a rischio chiusura in caso di ingrossamento dei corsi d’acqua.