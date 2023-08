Stabilizzazioni Oss, infermieri e collaboratori amministrativi, i frutti dell'accordo in prefettura - Tempostretto

Il segretario generale Cisl-Fp di Messina Bicchieri: "Risultato importantissimo per decine di lavoratori precari"

MESSINA – Arrivano i primi risultati del lavoro portato avanti dalla Cisl Fp. A seguito dell’incontro in Prefettura e della sospensione dello stato di agitazione e del paventato sciopero, che chiaramente avrebbe coinvolto moltissimi lavoratori dell’Asp di Messina di ruolo e non di ruolo, in cui uno dei temi più caldi era proprio quello della stabilizzazione dei precari del covid e comunque dei precari storici che non vanno dimenticati, arrivano notizie confortanti per decine e decine di lavoratori. L’Asp ha infatti provveduto, a seguito sia di quell’incontro che di un successivo avvenuto martedì della scorsa settimana, a definire i primi step delle stabilizzazioni. “Ieri mattina – spiega il segretario generale della Cisl Fp Giovanna Bicchieri – sono stati pubblicati i nominativi di moltissimi tra Oss, infermieri e collaboratori amministrativi, che finalmente hanno superato il precariato e saranno stabilizzati. Adesso speriamo che si completi l’iter così come stabilito e concordato in sede prefettizia. Si tratta – conclude la Bicchieri – di un altro grandissimo risultato che siamo orgogliosi di avere ottenuto per i nostri lavoratori e per tutti coloro che ancora non hanno potuto conseguire il giusto riconoscimento per il prezioso lavoro svolto in trincea durante il covid e quali precari dell’Asp di Messina”.