Stadio Franco Scoglio già seminato: "Ma se entro dieci giorni non cresce l'erba via alla rizollatura" - Tempostretto

L'assessore Finocchiaro in quinta commissione rassicura: "Sarà pronto in tempo. Smentiamo gli allarmismi"

MESSINA – Un fungo alla base dei problemi legati all’erba del Franco Scoglio. Così ha spiegato l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, durante la quinta commissione consiliare straordinaria, presieduta da Raimondo Mortelliti e che si è tenuta direttamente allo stadio, nella sede della seconda municipalità. A rappresentare la società Acr Messina è stato il direttore operativo Angelo Costa. Si è fatto il punto, quindi, su cosa accadrà adesso.

Finocchiaro: “Non improvvisiamo niente”

“L’amministratore voleva fare – spiega Finocchiaro – lavori mirati per risolvere alcune criticità e per questo avevamo parlato di progetti e tempistiche”. Poi il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari e quel fungo che “bruciato anche la parte buona del manto”. E così si arriva a oggi: “La ditta ha disinfestato e successivamente è stato seminato il campo. Ci assicurano che il campo sarà disponibile alla prima gara utile del campionato, a meno che non succeda l’imponderabile. Se entro dieci giorni non dovesse esserci un forte rinvigorimento dell’erba si passerà alla rizollatura. Amministratore e uffici non improvvisano e siamo sempre pronti a smentire allarmismi”.

Finocchiaro: “I rapporti? Ottimi, nessun decreto ingiuntivo”

Finocchiaro ha parlato anche dei rapporti tra amministrazione e società, dopo la notizia dei pagamenti arretrati richiesti dal Comune all’Acr Messina: “Non c’è un decreto ingiuntivo, ma un sollecito di pagamento. L’incarico legale non è ancora stato affidato, ma i rapporti proseguono, tanto che il Messina ha chiesto l’utilizzo della foresteria ed è stato regolarmente concesso. Si apre un confronto su eventuali pagamenti. Si vedrà. Convenzione? Lasciamo che il presidente Sciotto si riprenda e la firmeremo. Ma è chiaro che stavolta si dovrà fare”.

Costa: “Ci alleneremo sempre a Bisconte”

A parlare è stato anche Costa: “Siamo fiduciosi e ringraziamo per la collaborazione l’amministrazione. Il Messina si allenerà quotidianamente al L’Ambiente Stadium del Camaro, a Bisconte, mentre la rifinitura sarà al Franco Scoglio il sabato, solo quando si giocherà in casa o fuori casa su un prato di erba vera». Si aspetta la decisione della Lega sull’eventuale deroga alla Casertana, che farebbe slittare il primo impegno casalingo del Messina al 24 settembre.