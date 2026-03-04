 Usura a Messina, nomi e dettagli

Alessandra Serio

mercoledì 04 Marzo 2026 - 13:04

Chi sono i 5 indagati nel mirino della Polizia dopo la denuncia di una delle vittime

Messina – Sono ai domiciliari gli indagati dalla Polizia per presunti episodi di usura, ricostruiti dalla Squadra Mobile dopo la denuncia di una delle vittime. Ecco i nomi: Fabio Tortorella, Angelo Muni, Giuseppe Finocchiaro, Pietro Mazzitello. Il giudice, dopo aver interrogato la scorsa settimana i cinque indagati, ha concesso a Giuseppe Pennestrì l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Tassi del 300%

Altissimi i tassi di usura praticati dai cinque messinesi coinvolti, in alcuni casi anche del 300%. L’accordo tra l’usuraio e la vittima veniva stretto in maniera “amichevole” ma, non appena chi aveva ricevuto il prestito tardava a pagare la rata di restituzione, scattava la ritorsione e la minaccia.

Il coraggio della denuncia e gli arresti

E’ quanto ha raccontato agli investigatori una delle vittime che, spaventato, si è rivolto agli agenti per paura di ulteriori ritorsioni. Uno degli indagati è stato sorpreso dai poliziotti proprio mentre riceveva del denaro da uno dei “clienti”

