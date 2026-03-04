Il Messina in campo al Marullo. In gruppo Matese e Sorrentino, fermo Kaprof

Allenamento a porte aperte questa mattina per i biancoscudati, mister Feola lavora molto sull’organizzazione dell’assetto

MESSINA – Il Messina si allena al Marullo di Bisconte dopo il pareggio di Favara e con più tranquillità visto che non ci saranno impegni domenica prossima. Prevista la Viareggio Cup con la rappresentativa di Serie D tra i convocati non ci sono calciatori biancoscudati. Qualche giorno di allenamento in più quindi per permettere a mister Feola di inculcare qualche nozione del gioco che vorrebbe vedere in campo ai suoi giocatori. Soprattutto una settimana meno frenetica per rifiatare prima di un finale di campionato serrato per una squadra che, ricordiamo, ad agosto non ha svolto la preparazione atletica ottimale.

Sul prato a svolgere l’allenamento completo Mattia Matese, tra i pali Andrea Sorrentino che era rimasto fuori dai convocati domenica ma è apparso in buona forma. Presenti ma non si sono allenati Juan Kaprof, rimasto a bordo campo fino alla fine, e Giulio Orlando che si spostava con le stampelle. Insieme al gruppo anche alcuni Primavera per aumentare il numero.

La prima parte di allenamento ha visto il mister concentrarsi sulla retroguardia e le distanze da tenere tra i suoi difensori in diverse situazioni di gioco. È seguito, sempre a metà campo, un lavoro in cui bisognava palleggiare con i compagni vicini ma badando anche al sodo con pochi tocchi. Infine la squadra si è disposta a tutto campo, undici contro undici, a ranghi misti ma si è lavorato più sulla tattica e i movimenti piuttosto che su alzare i ritmi e finalizzare eventuali situazioni offensive. Ultimo spezzone, con campo leggermente ridotto, in undici contro undici partitella vera a ritmo alto.