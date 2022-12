Stadio Scoglio, la Lega Pro chiede "un terreno di gioco decoroso e praticabile" - Tempostretto

In vista della prossima gara casalinga del 18 dicembre la Figc potrebbe non far disputare la sfida a Messina

MESSINA – Il terreno dello stadio “Scoglio” non va. Secondo la Lega Pro occorre «riportare il terreno di gioco a uno stato decoroso e praticabile e «il mantenimento in efficienza del terreno di gioco è condizione imprescindibile per l’utilizzo dello stadio». L’invito all’Acr Messina, da parte della Lega, è quello di «un piano dettagliato di interventi di manutenzione che garantisca il ripristino del manto erboso prima della prossima gara interna in programma il 18 dicembre». Altrimenti, la Figc potrebbe non fare disputare la partita nello stadio.

Le precisazioni del Messina

Ricordando che il Messina ha giocato tre partite casalinghe in appena due settimane, l’Acr Messina precisa che «né il Comune né la stessa Acr possono entrare nel merito di decisioni che spettino alla Figc. Anzi, il Comune ha fatto di tutto per rimettere in sesto il terreno ma le abbondanti ed eccezionali piogge delle ultime settimane non hanno consentito il ripristino del manto erboso ma, anzi, ne hanno aggravato la condizione».

La società Acr Messina ringrazia comunque “gli addetti al terreno di gioco per gli sforzi compiuti per rendere praticabile il manto erboso in occasione della gara contro il Picerno”. L’auspicio è che i prossimi quindici giorni possano essere utili al miglioramento delle condizioni del terreno di gioco, altrimenti – secondo quanto specificato dalla Lega Pro che effettuerà un sopralluogo nell’imminenza della gara successiva – il prossimo impegno casalingo dovrà essere disputato in altro impianto omologato per la serie C.

