Stalli per moto e scooter occupati da auto - Tempostretto

La segnalazione di un lettore. Continua a riproporsi il caso di auto lasciate impropriamente negli stalli riservati a moto e scooter

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Garibaldi all’altezza della chiesa di Santa Caterina: tutti i giorni gli stalli per moto e scooter occupati dalle auto. E poi parliamo!”

Non è la prima volta che ci viene segnalato il caso di auto lasciate negli stalli riservati ai motoveicoli. È un comportamento che andrebbe sanzionato a dovere, anche per non creare alibi a qualche motociclista che parcheggia sui marciapiedi.