Stalli riservati agli utenti Inail: il sollecito di La Fauci - Tempostretto

L'iter è partito nell'ottobre scorso. Il consigliere chiede perché "nulla è stato adempiuto, con conseguente disagio per l'utenza"

MESSINA – Che fine hanno fatto i 4 stalli riservati agli utenti Inail, al numero 122 di Via Garibaldi? Questa è la domanda che si è posto il consigliere comunale di Ora Sicilia Giandomenico La Fauci, che ha deciso di presentare un’interrogazione ufficiale al sindaco Federico Basile e all’assessore con delega alle Infrastruttura, Salvatore Mondello, chiedendo spiegazioni su una procedura avviata nell’ottobre scorso.

Nel documento, La Fauci sottolinea che lo scopo dell’Inail è “la tutela nei confronti dei lavoratori che subiscono infortuni sul lavoro, ovvero contraggono una malattia professionale, mediante l’erogazione di prestazione sanitarie presso le rispettive articolazioni territoriali” e che quindi “le prestazioni erogate afferiscono a una utenza che presenta disabilità permanenti o temporanee, diverse dall’essere portatori di handicap, ma che tuttavia riguardano utenti con difficoltà motorie e consenti difficoltà ad una piena e regolare mobilità”.

Il consigliere prosegue ripercorrendo l’iter, con l’Inail ad aver inoltrato al Comune “richiesta di attivazione di 4 stalli riservati nella parte prospiciente la sede legale Inail, per consentire l’erogazione delle prestazioni sanitarie per gli utenti affetti da difficoltà motorie, temporanee e/o permanenti”. Una richiesta poi inoltrata dall’assessorato alle Infrastrutture “con nota prot. 245776 del 3 ottobre 2022 ai competenti Servizi territoriali e urbanistici”.

Infine l’attacco: “Ad oggi nulla è stato adempiuto rispetto alle indicazioni assessoriali, con conseguente disagio per l’utenza che ha necessità di rivolgersi all’Inail per l’erogazione delle competenti prestazioni”. Per questo, il consigliere chiede chiarezza sull’iter e che si intervenga in maniera celere.