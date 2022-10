Star League, cresce l'attesa a Brolo per la prima edizione - Tempostretto

La manifestazione sportiva, che si svolgerà nel campo “Green Park” di via Alcide De Gasperi, si avvarrà della collaborazione dell’AICS Messina

BROLO – La prima edizione del campionato di calcio a 5 “StAr League” prenderà il via a fine ottobre (precisamente venerdì 28) a Brolo. La manifestazione sportiva, che si svolgerà nel campo “Green Park” di via Alcide De Gasperi, si avvarrà della collaborazione dell’Aics Messina. Una sinergia che garantirà alla formazione vincitrice la prestigiosa partecipazione al campionato nazionale dell’Associazione Italiana Cultura Sport, denominato “Festa del Calcio”, in programma a giugno a Cervia, dove difenderà i colori della Sicilia.

Il torneo amatoriale brolese, aperto ad atleti di ogni età (solo il portiere potrà essere tesserato per la FIGC), prevede la formula “all’italiana” di andata e ritorno nella regular season, che assegnerà il titolo di campione, e i playoff per le compagini classificate dal 2° al 7° posto. Saranno assegnati riconoscimenti speciali al capocannoniere e ai migliori giocatore e portiere. Ogni team si tramuterà graficamente in una delle 20 squadre di serie A, per rendere ancora più appassionante la competizione. Le iscrizioni chiuderanno il 23 ottobre e per tutte le informazioni è possibile contattare i numeri di cell. 366-548 4927 e 327-794 2509 o cliccare il link Facebook.

“Sosteniamo questa iniziativa con entusiasmo – dichiara il presidente provinciale dell’Aics Pierangelo Margareci –. anche perché avrà luogo a Brolo, un comune a noi particolarmente caro per il rapporto che ci lega alla Junior Sport Lab. Sono certo che la “StAr League” regalerà tante emozioni e del sano divertimento e sarà un piacere poi vedere una sua rappresentante impegnata al campionato nazionale”.