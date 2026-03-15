Domani allerta arancione nel Messinese per il ciclone Jolinda

Il bollettino della Protezione civile regionale per il rischio idrogeologico nella Sicilia orientale. Occhi puntati su zona ionica e tirrenica

Rischio meteo idrogeologico e idraulico nella Sicilia orientale per il ciclone Jolinda. L’allerta arancione, da mezzanotte fino alle 24 di domani, è stata diramata dal bollettino del dipartimento regionale della Protezione civile della presidenza della Regione siciliana. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, nel Messinese, in particolare nella zona tirrenica e ionica.

Come ha anticipato su Tempostretto l’esperto meteo Daniele Ingemi, la Sicilia sarà la regione più colpita dagli effetti del nuovo ciclone, visto che fra lunedì e mercoledì altre piogge battenti sono attese sulle coste ioniche e meridionali. Il tutto con accumuli anche di oltre 150-200 mm sui versanti orientali di Iblei, Etna e Peloritani. Per l’Etna nuova neve fresca in arrivo.

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