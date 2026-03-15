 Domani allerta arancione nel Messinese per il ciclone Jolinda

Domani allerta arancione nel Messinese per il ciclone Jolinda

Redazione

Domani allerta arancione nel Messinese per il ciclone Jolinda

domenica 15 Marzo 2026 - 17:06

Il bollettino della Protezione civile regionale per il rischio idrogeologico nella Sicilia orientale. Occhi puntati su zona ionica e tirrenica

Rischio meteo idrogeologico e idraulico nella Sicilia orientale per il ciclone Jolinda. L’allerta arancione, da mezzanotte fino alle 24 di domani, è stata diramata dal bollettino del dipartimento regionale della Protezione civile della presidenza della Regione siciliana. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, nel Messinese, in particolare nella zona tirrenica e ionica.

Come ha anticipato su Tempostretto l’esperto meteo Daniele Ingemi, la Sicilia sarà la regione più colpita dagli effetti del nuovo ciclone, visto che fra lunedì e mercoledì altre piogge battenti sono attese sulle coste ioniche e meridionali. Il tutto con accumuli anche di oltre 150-200 mm sui versanti orientali di Iblei, Etna e Peloritani. Per l’Etna nuova neve fresca in arrivo.

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