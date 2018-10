Orientamento sui lavori del futuro. Domani convegno al Nautico

Aiutare i giovani a prendere scelte consapevoli in grado di renderli felici e realizzati. E' l'obiettivo di "start2impact", progetto di "Orientamento sui Lavori del Futuro” a cui l'Istituto Nautico ha aderito sin dall'anno scorso.

Domani, con inizio alle 8.30, nella palestra della scuola, convegno di presentazione del progetto, a cura dei giovani imprenditori Virginia Tosti e Gherardo Liguori, che vogliono far conoscere ai ragazzi le opportunità che offre il digitale grazie alla nascita di nuove professioni che fino a pochi anni fa non esistevano e che sono oggi in forte crescita rispetto ai lavori tradizionali.

Il tour di start2impact si inserisce all’interno del suo programma di Alternanza Scuola Lavoro gratuito, che fornisce agli studenti competenze digitali. Il progetto prevede fino a 400 ore di corsi online e prove pratiche personalizzabili da ogni studente. Ai migliori vengono offerte opportunità di lavoro in imprese tradizionali e innovative del network di "start2impact".

L’azienda è una delle 5 migliori startup in Italia secondo B Heroes , l’X Factor delle startup; è stata elezionata dal TG3 come una delle migliori iniziative nel digitale per i giovani; i titolari sono stati invitati al Parlamento Europeo come relatori alla Conferenza “Italia 2030: Come cambiare il Paese per non dover cambiare Paese”; gli stessi sono stati elezionati dal Mashable Social Media Day fra i 10 migliori giovani professionisti in Italia nel panorama digitale.