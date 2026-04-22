Atarashi svela la line-up dell’evento a Capo Peloro: ecco gli artisti sul palco a Messina

Saranno otto ore di musica elettronica al tramonto e in riva allo Stretto, quelle in programma il prossimo 2 agosto. I nomi.

MESSINA – Il countdown per l’evento del 2 agosto corre veloce e in tanti si preparano ad accogliere all’Arena Capo Peloro Atarashi. Si tratta del festival di musica elettronica che dal 2021 organizza eventi in ogni parte del mondo, comprese le grandi capitali europee (come a Parigi lo scorso 6 marzo e a Zurigo il 18 aprile). Gli organizzatori, quando mancano poco più di 3 mesi all’evento, hanno svelato la line-up di artisti che si esibirà a pochi metri dal mare, a Messina.

Atarashi: la line-up

Ci sono “nomi di primo piano della scena mondiale come Marco Carola e Seth Troxler, affiancati da artisti in forte crescita come Max Dean, recentemente protagonista anche a Coachella 2026, a conferma di una direzione artistica attenta sia ai grandi riferimenti sia alle nuove tendenze della scena”. Ma ci saranno anche “DJ locali, coinvolti per valorizzare la scena territoriale e creare un dialogo tra dimensione internazionale e realtà del territorio”.

Otto ore di musica a Capo Peloro

Atarashi punta a coniugare “musica, paesaggio e visione, contribuendo a raccontare Messina come una città sempre più centrale nel panorama degli eventi internazionali”. Sui social network al momento dell’annuncio, lo scorso 20 marzo, si è parlato dell’appuntamento messinese come dell’evento “più grande mai prodotto. Otto ore di musica”.

Altri eventi