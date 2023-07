Stasera il concerto di Alex Britti a Messina: "Non vedo l'ora di cantare con il pubblico" - Tempostretto

L'evento chitarrista romano terrà a battesimo il "nuovo" Giardino Corallo

MESSINA – Dopo il concerto del 28 giugno a Palazzolo Acreide e quello di ieri sera in piazza a Racalmuto, Alex Britti completa la tre tappe siciliane del suo tour estivo esibendosi questa sera al Giardino Corallo di Messina. La location riaprirà per l’occasione con una nuova gestione, affidata per tre anni dal Comune all’associazione Development, e un nuovo allestimento che prevede poco più di mille posti in “versione” teatro e circa il doppio in quella da club. Trecentocinquanta sono i posti a sedere nella nuova tribunetta, che secondo i siti online di vendita dei biglietti, questa sera sarà sold out. Rimangono invece ancora posti nel parterre in piedi.

Britti: “Non vedo l’ora di cantare con il pubblico”

A sei anni dal suo ultimo album e a tredici dal suo ultimo concerto a Messina, Alex Britti riabbraccerà dunque i suoi fan in riva allo Stretto. “Non vedo l’ora di emozionare il pubblico e farlo cantare a squarciagola” racconta Alex Britti. “Per questo – aggiunge – ho pensato ai nuovi live come a una specie di “Best of” con tanti momenti diversi, da quelli più rock a quelli più blues. E come ogni festa che si rispetti saremo in tanti sul palco: la mia inseparabile chitarra, la batteria, il basso, le tastiere e le sequenze e il mio magico coro al femminile”. Il tour “Alex Britti Live 2023” è organizzato e prodotto da Just1 e distribuito da Otr Live. L’opening act di stasera al Giardino Corallo è affidato al cantautore Delvento e al quartetto vocale femminile Glorius4.

La band e la scaletta

Britti, accompagnato dalla sua band (Francesco Isola, batteria, Matteo Pezzolet, basso, Davide Sambrotta, tastiere e sequenze, Cassandra De Rosa, Oumy N’Diaye e Deborah Romano, coro) porterà in scena un live coinvolgente ed energico frutto di lungo lavoro, anello di congiunzione tra passato e presente della sua storia musicale. Il pubblico potrà lasciarsi conquistare dal sound inconfondibile, dalla leggerezza e dalle sonorità blues e rock che da sempre contraddistinguono il repertorio del chitarrista romano e godersi ogni attimo di questo show, dove Alex Britti rivelerà entrambe le sue due anime pop e cantautorale.

Il live sarà l’occasione per ascoltare i nuovi brani Tutti come te e Nuda ma anche successi del passato come Solo una volta (o tutta la vita), Oggi sono io, La Vasca, 7000 caffè, Lo zingaro felice, Gelido, Baciami (e portami a ballare), solo per citarne alcuni.

