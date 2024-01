“State rompendo il c… con queste segnalazioni”

Gli incivili solitamente difendono con arroganza i loro comportamenti maleducati. Ma non devono averla vinta loro

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Il proprietario vedendomi fotografare ha detto che rompiamo il c… Via del Santo.”

Atteggiamento tipico del messinese incivile o dell’incivile in generale: se qualcuno, in qualche modo, evidenzia un suo comportamento scorretto, invece di scusarsi e rimediare attacca con arroganza. E’ un modo di fare irritante che non ha distinzione di ceto sociale e/o di classe economica. Però non bisogna mollare: più i maleducati sentiranno addosso il fiato delle persone civile più si sentiranno controllati e magari ci penseranno due volte a ripetere le loro insopportabili azioni. Di seguito l’immagine di una di queste segnalata in Viale Europa, con auto parcheggiate selvaggiamente a un incrocio.