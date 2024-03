“Stati generali del risanamento”, Forza Italia con Oteri

Il partito accoglie la proposta del suo consigliere comunale per un'iniziativa sul tema a Messina

MESSINA – “Apprezziamo molto la proposta di organizzare, nei prossimi mesi, gli Stati generali del risanamento avanzata dal nostro consigliere comunale Cosimo Oteri”. Così, in una nota, il coordinatore di Forza Italia a Messina Antonio Barbera, archiviate le polemiche tra il consigliere (nella foto) e il partito, che aveva replicato.

“Immaginiamo l’iniziativa – prosegue – come uno spazio di confronto tra le istituzioni della città e con la presenza del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, al quale formuleremo un invito ufficiale, insieme alla sottosegretaria Matilde Siracusano, a tutti i parlamentari messinesi nazionali e regionali. Deve essere, infatti, – osserva Barbera – un cantiere di dialogo e proposte aperto a tutte le compagini politiche, includendo anche le forze attive della città e gli operatori del Terzo settore”.

“Il risanamento è oggi realtà sul piano abitativo e continuerà – osserva il coordinatore in città di Forza Italia – ma deve esserlo in modo completo anche sul piano della piena integrazione sociale e del riscatto per molti messinesi che meritano di tornare a sentirsi pienamente cittadini. Dopo vite e vite dentro le baracche – spiega – dobbiamo evitare che ancora famiglie, uomini, donne, ragazzi, ragazze bambini e soggetti fragili siano esclusi e circoscritti in quartieri dormitorio o peggio ancora ghetto”.

“Non è quello che meritano dopo avere sofferto la mancanza per generazioni di una casa decente e costretti a vivere nelle periferie più abbandonate della nostra città. Gli Stati generali – conclude Antonio Barbera – devono essere della città per la città”.

Articoli correlati