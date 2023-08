"Sterpaglie ed erbacce sempre più alte": problemi di scerbatura sul Viale Principe Umberto - Tempostretto

La segnalazione di alcuni residenti in zona Orto Botanico: "Anche la fermata dell'autobus è piena"

MESSINA – “I ragazzi di Messinaservizi passano a pulire, ma mai nessuno che tolga le sterpaglie e l’erba, che diventa sempre di più. Diverse settimane fa ci hanno fatto togliere le auto, ma la situazione è ancora difficile e anche la fermata dell’autobus è piena di erbacce”. Arriva la segnalazione di una cittadina messinese residente sul Viale Principe Umberto, che rileva problemi lungo i marciapiedi, dovuti alla mancata scerbatura.

Sul Viale Principe Umberto, in zona Orto Botanico e “salendo” verso Cristo Re, anche i commercianti della zona si lamentano per le erbacce a ridosso delle saracinesche. Tra le segnalazioni problemi di scerbatura anche nelle perpendicolari Via Leopoldo Nicotra e Via Tommaso Taxo, oltre che nella parallela Via Alfonso Borelli e intorno a Piazza XX Settembre.