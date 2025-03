“Stop ai fuochi d’artificio nel sacrario di Cristo Re, parte l’indagine”

Messina. L'associazione Roccaguelfonia Cristo Re ha presentato denuncia ai carabinieri e lo annuncia su Facebook

MESSINA – “Dopo diversi anni di segnalazioni, adesso hanno superato il limite. Questi cittadini che non amano la propria città dimostrano la mancanza di rispetto delle regole. Lo dimostrano scavalcando abusivamente per entrare nell’area privata del sacrario di Cristo Re e festeggiando compleanni con giochi d’artificio. Questa volta abbiamo denunciato l’accaduto dai carabinieri e partirà un’indagine. Chi ama la propria città può condividere il post, perché se ci giriamo sempre dall’altro lato non cambierà mai nulla”. Così l’associazione Roccaguelfonia Cristo Re sulla sua pagina Facebook.

L’associazione, da anni, organizza visite guidate e organizza eventi a Cristo Re. In questo modo fa conoscere il belvedere dalla parte più alta e il Tempio di Cristo Re. La proprietà è della Curia e la gestione dell’associazione. E si occups di scerbatura, pulizia, luce e altre piccole manutenzioni. Ora l’associazione dice “stop” a una pratica costante a Cristo Re, tra continui fuochi d’artificio. E denuncia l’abbandono costante di rifiuti ovunque nella zona.