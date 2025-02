La storia di Cristina. Da Villafranca Tirrena a “C’è posta per te” per far pace coi genitori

Lieto fine con la busta aperta Messina protagonista, nel fine settimana, sulle trasmissioni principe di Rai Uno e Canale 5. Ad “Affari Tuoi” la vittoria di Andrea Graziano, che si è portato a casa 38mila euro; lieto fine anche per Cristina, da Villafranca Tirrena a “C’è posta per te” per fare pace coi genitori. Fidanzata con Sebastian ma con un “tira e molla” che ha portato papà e mamma ad allontanarsi. Anche grazie alla mediazione della conduttrice, Maria De Filippi, i genitori hanno deciso di aprire la busta e ricongiungersi alla figlia.