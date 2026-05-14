Storie di migrazioni, diritti e solidarietà: Unime presenta i risultati di “Herit4future”

Doppio appuntamento tra oggi e domani: il focus e i temi.

MESSINA – Saranno presentati oggi e domani, giovedì 14 e venerdì 15 maggio, con inizio alle ore 15, i risultati del progetto “Herit4future” (Progetto TNE23-00041 HerIT4future – Heritage for future: bridging Italy and Latin America through mutual learning and innovative teaching’ – CUP J31I24000290006). I due appuntamenti si terranno oggi all’Accademia dei Pericolanti, domani al Dipartimento di Scienze Politiche e giuridiche dell’Università di Messina.

Storie di migrazioni, diritti e solidarietà

L’attività ha consentito di avviare e sviluppare un focus di studi sul tema, “Argentina, Brasile, Italia: storie di migrazioni, diritti e solidarietà”, grazie all’attività di progettazione svolta dal Centro per la Migrazione, l’integrazione sociale e la comunicazione interculturale (CEMI) dell’ateneo messinese. Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione di Giovanni Moschella, responsabile scientifico del progetto, saranno illustrati al pubblico, con una tavola rotonda internazionale di approfondimento, i risultati del progetto “Herit4future” insieme alle altre attività finanziate dalla stessa misura a Unime. A seguire, la presentazione del volume che raccoglie, all’interno di saggi in tre lingue – italiano, argentino e brasiliano, gli atti dell’Advanced Skill Course (la pubblicazione è disponibile gratuitamente in open access).

Il programma del 15 maggio

Domani mattina, venerdì 15 maggio, a partire dalle ore 10 al dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università, si svolgerà la seconda e conclusiva parte del convegno con approfondimenti sul “patrimonio migratorio”, come volano per consolidare la rete accademica. Previsti interventi di docenti delle Università di Messina, USAL e PUCRS e di altri atenei esteri, che consentiranno di aprire anche a future e proficue collaborazioni messe a sistema dal CEMI grazie al progetto “Herit4future”. In dettaglio, il progetto rientra nel PNRR – Missione 4 – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei Servizi all’istruzione: dagli Asili Nido All’università’ – Investimento 3.4 ‘Didattica e competenze universitarie avanzate’, sotto-investimento T4 ‘Iniziative Transnazionali In materia di Istruzione, finanziato dall’Unione europea – Nextgeneration EU.

Cosa si farà oggi pomeriggio

Dopo l’apertura di Moschella, saranno presentati i risultati PNRR TNE, a cura dei responsabili scientifici Unime. Sono Tindara Abbate, Vincenzo Fodale, Marcella Distefano, Antonino Germanà. A seguire la presentazione del volume “Argentina, Brasile, Italia: Storie di Migrazioni, Diritti e Solidarietà”. Poi la presentazione del rapporto “Idos Immigrazione”, a cura del presidente Idos Luca di Sciullo e di Tindaro Bellinvia, Università di Messina – redattore della sezione regionale Idos per la Sicilia.