Stracuzzi senza rivali a Savoca, l’opposizione non presenta il proprio candidato sindaco

Il primo cittadino uscente è sicuro della conferma. Presentata anche una seconda lista per evitare il quorum del 50%

SAVOCA – Non ci sarà contesa elettorale a Savoca dove le forze di opposizione non hanno trovato la quadra per presentare un candidato sindaco alternativo all’uscente Massimo Stracuzzi. Così come previsioni delle ultime settimana, sarà dunque il 49enne architetto a guidare ancora per i prossimi cinque anni la macchina amministrative nel borgo medievale. Per evitare l’obbligo di raggiungere il quorum del 50% dei votanti affinché le elezioni siano valide, la coalizione di maggioranza ha presentato una seconda lista, con candidato sindaco il giovane 20enne Charmel Pio Informante. Nella lista, denominata “Savoca per sempre”, solo altri 6 elementi più lo stesso candidato sindaco. Di queste sette, i primi tre più votati entreranno in Consiglio, considerando che non scatterà il seggio per il candidato sindaco che giungerà secondo, in quanto dovrebbe raccogliere almeno il 20% delle preferenze. Impossibile visto che quasi tutti voti saranno fatti confluire su Stracuzzi.

Il sindaco uscente ha già designato ha designato quattro assessori: Carmela Miuccio, Massimo Palella, Peppe Trimarchi e Simona Gentile (l’unica tra i quattro non candidata al Consiglio). Nella lista direttamente collegata al sindaco, denominata “Vivi Savoca, continuità e rinnovamento”, ci sono la vicesindaca uscente Carmela Miuccio e i consiglieri uscenti Onofrio Triolo, Massimo Palella, Peppe Trimarchi e Carmelo Ucchino, con le new entry Alessia Cacciola, Fabiana Cannata, Lorenzo Di Giovanni, Onofrio Lo Schiavo e Antonina Trovato. Hanno deciso di non ricandidarsi, invece, la presidente del Consilio Marika Piazza, l’assessore Sergio Trimarchi e l’assessore Pippo Trimarchi.

Le liste

Lista “Vivi Savoca, continuità e rinnovamento”: Alessia Cacciola, Fabiana Cannata, Lorenzo Natale Di Giovanni detto Lorenzo, Onofrio Lo Schiavo, Maria Carmela Rosalia Miuccio, Massimiliano Palella detto Massimo, Giuseppe Trimarchi detto Peppe, Onofrio Triolo, Antonina Trovato, Carmelo Ucchino.

Lista “Savoca per sempre”: Ilena Bongiorno, Daniela Catalano, Laura Ciano, Charmel Pio Informante detto Charmel, Adriana Intelisano, Daniela Mastroieni, Salvatore Sorbetti.