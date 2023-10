Strada Panoramica dello Stretto. Quell’assurdo limite a 50 km/h - Tempostretto

E fioccano multe salate con autovelox a chi supera i limiti anche di poco

Due corsie per senso di marcia a carreggiate separate. La Strada Panoramica dello Stretto ha caratteristiche da strada extraurbana, dove i limiti di velocità sono compresi tra 90 e 110 km/h. Eppure, nonostante l’asfalto sia stato in gran parte rinnovato, fino allo svincolo di Ganzirri/Papardo il limite rimane di 50 km/h. Da qui fino a Granatari, invece, è di 70 km/h.

Rispettare i limiti di velocità è una necessità per evitare incidenti ma, in alcuni casi, appare davvero insensato visto che per procedere al di sotto dei 50 orari, su strada non urbana a carreggiate separate, bisogna davvero impegnarsi e a 60 o 70 non si crea alcun pericolo.

Quella strada, tra l’altro, dovrebbe servire a sgravare di traffico la congestionata litoranea, che ha una sola corsia per senso di marcia, oltre a fungere da scorrimento veloce da e verso l’ospedale Papardo ma il risultato non si ottiene allo stesso limite di velocità. Così diventa strada a scorrimento lento.

E di alzare il limite se n’era parlato già qualche anno fa ma poi non se ne fece più nulla.

Gli “appostamenti” della Polizia Metropolitana sono frequenti e così ai cittadini “distratti” basta andare a poco più di 60 km/h per vedersi recapitare a casa un bel “regalino” da 135 euro (se si paga entro cinque giorni) o più e persino la seccatura di dover indicare il guidatore per tre punti in meno sulla patente.

Siamo sicuri che sia giusto e che sia per la salvaguardia dei cittadini?